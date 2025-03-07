Бійці ССО показали зачистку російських позицій у Курській області (відео)

Курська операція

Нагадаємо, Курська операція Збройних сил України розпочалася в серпні минулого року, коли українські війська перетнули кордон поблизу міста Суджа в Курській області Росії.

Це стало першим таким випадком перенесення бойових дій на територію РФ з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Протягом перших днів операції українські сили взяли під контроль кілька сотень квадратних кілометрів російської території, створюючи "буферну зону" для запобігання новим наступам на Сумську та Харківську області.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, загальні втрати росіян у Курській області становлять вже майже 50 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них - убиті.

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