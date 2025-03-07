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Бойцы ССО показали зачистку российских позиций в Курской области (видео)

Фото: бойцы ССО показали зачистку российских позиций в Курской области (sof.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы Сил специальных операций зачистили позиции российских войск в Курской области. В результате боевой работы было уничтожено восемь оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Операторы 6 полка Рейнджер Сил специальных операций совершили налет на позиции врага на Курщине. В ходе удачных специальных действий группа воинов ССО уничтожила восемь оккупантов", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что "когда наши воины выходят на охоту, это всегда точность, сила и бескомпромиссность".

 

Курская операция

Напомним, Курская операция Вооруженных сил Украины началась в августе прошлого года, когда украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа в Курской области России.

Это стало первым таким случаем переноса боевых действий на территорию РФ с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

В течение первых дней операции украинские силы взяли под контроль несколько сотен квадратных километров российской территории, создавая "буферную зону" для предотвращения новых наступлений на Сумскую и Харьковскую области.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, общие потери россиян в Курской области составляют уже почти 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - убитые.

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