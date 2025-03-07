Бойцы ССО показали зачистку российских позиций в Курской области (видео)

Курская операция

Напомним, Курская операция Вооруженных сил Украины началась в августе прошлого года, когда украинские войска пересекли границу вблизи города Суджа в Курской области России.

Это стало первым таким случаем переноса боевых действий на территорию РФ с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

В течение первых дней операции украинские силы взяли под контроль несколько сотен квадратных километров российской территории, создавая "буферную зону" для предотвращения новых наступлений на Сумскую и Харьковскую области.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, общие потери россиян в Курской области составляют уже почти 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - убитые.

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