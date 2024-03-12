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Ще 900 окупантів та 27 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Вівторок 12 березня 2024 08:01
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Ще 900 окупантів та 27 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ за добу Фото: генштаб поновив втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 12 березня становили 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 425 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі, 43 дрони та 27 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 425 890 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків - 6747 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 901 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 10 522 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1016 од.;
  • засоби ППО - 713 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43) од.;
  • крилаті ракети - 1920 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 870 (+44) од.;
  • спеціальна техніка - 1691 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ незначно просунулися до північної частини Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча українські сили, ймовірно, останнім часом не просувалися.

В Україні на фронті протягом доби сталося 72 бойові зіткнення.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітного ракетного комплексу Бук-М1 та радіолокаційного комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

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