Ще 900 окупантів та 27 ББМ. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка 12 березня становили 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 425 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 44 автомобілі, 43 дрони та 27 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 425 890 (+910) осіб ліквідовано;

танків - 6747 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 12 901 (+27) од.;

артилерійських систем - 10 522 (+23) од.;

РСЗВ - 1016 од.;

засоби ППО - 713 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43) од.;

крилаті ракети - 1920 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 870 (+44) од.;

спеціальна техніка - 1691 (+5) од.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ незначно просунулися до північної частини Богданівки (на північний захід від Бахмута), хоча українські сили, ймовірно, останнім часом не просувалися.

В Україні на фронті протягом доби сталося 72 бойові зіткнення.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітного ракетного комплексу Бук-М1 та радіолокаційного комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".