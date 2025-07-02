Бійці ССО показали успішний наліт на росіян біля кордону (відео)

Українські бійці Сил спеціальних операцій провели успішний наліт на ворожу групу поблизу державного кордону. Внаслідок цього вдалося знищити 4 російських військових, а ще одного захопити в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили результативний наліт на ворожу позицію, в результаті знищили 4 військовослужбовців рф, ще одного взяли в полон", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли військові, оператори одного з підрозділів ССО виконували спеціальну розвідку на прикордонній ділянці, коли помітили пересування ворожих сил. Оперативно оцінюючи тактичну ситуацію, вони здійснили точковий та результативний наліт на позицію противника.
Після успішної операції українські військові провели огляд тіл загиблих і допитали полоненого. Також воїнам вдалося перехопити радіопереписку ворога, що допоможе у подальшій розвідці та плануванні дій.
Нагадаємо, російські загарбники не полишають спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області. Проте українським захисникам вдалося просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум.
24 червня у ДПСУ заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. При цьому раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито не ставив своїм солдатам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.
Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування ворога у Сумській області, цьогорічна хвиля намагань "літнього наступу" ворога з території РФ захлинається.
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