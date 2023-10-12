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Бійці ССО показали, як знищують окупантів у Донецькій області (відео)

Донецька область, Четвер 12 жовтня 2023 08:32
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Бійці ССО показали, як знищують окупантів у Донецькій області (відео) Фото: бійці ССО показали, як знищують окупантів у Донецькій області (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) продовжують нищити ворога прямо на його позиціях у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Воїни 3-го полку ССО прорідили лави окупантів на Донеччині", - йдеться в дописі під відео.

За допомогою БПЛА бійці відшукали та знищили групу загарбників, які безуспішно ховалась в "зеленці" на облаштованих позиціях.

"Ні листя дерев, ні українська земля не прихистили російських терористів. Так буде з кожним!", - наголосили у ССО.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 12 жовтня, склали 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 284 890 військових. Крім того, ЗСУ знищили 118 одиниць танків, ББМ та артсистем.

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Донецька область Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
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