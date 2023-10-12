Бойцы ССО показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области (видео)

Бойцы Сил специальных операций (ССО) продолжают уничтожать врага прямо на его позициях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Воины 3-го полка ССО проредили ряды оккупантов в Донецкой области", - говорится в сообщении под видео.



С помощью БПЛА бойцы отыскали и уничтожили группу захватчиков, безуспешно скрывавшихся в "зеленке" на обустроенных позициях.

"Ни листья деревьев, ни украинская земля не приютили российских террористов. Так будет с каждым!", - подчеркнули в ССО.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 12 октября, составили 990 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 284 890 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.