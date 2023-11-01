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Бійці ССО "підсмажили" техніку росіян біля Авдіївки (відео)

Фото: український військовий керує БПЛА (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Воїни Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою дронів "підсмажили" ворожу техніку в районі Авдіївки. Зокрема, БПЛА знищили ремонтну машину росіян та пошкодили танк Т-90 "Прорив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляється, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити місто, однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають окупантам значних втрат.

"Воїни ССО, як завжди, роблять це влучно та у найнеочікуваніший для ворога момент", - йдеться в дописі під відео.

Так, оператори 3-го полку за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив".

"Окупанти кинулися від палаючої техніки у розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати по нашій землі їм залишилося недовго", - додали у ССО.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Британська розвідка повідомляла, що окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

До того ж у ЗСУ зазначали, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Тим часом в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти в атаках під Авдіївкою використовують загони піхоти "Шторм-Z", які в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу за кілька днів.

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