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Бійці ССО перейшли мінне поле і підірвали техніку на очах ворога (відео)

Фото: бійці ССО перейшли мінне поле і підірвали техніку на очах ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Силах спеціальних операцій показали, як знищили танк і БМП противника. Бійці висунулися в сіру зону і фактично на очах противника підірвали його техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ССО.

Вказано, що російська техніка перебувала між позиціями воїнів Сил оборони і окупантів - в 150 метрах від ворога. Ця ділянка добре проглядалася спостерігачами противника.

"Попри це бойова група ССО України висунулася до сірої зони з наказом про знищення російської техніки", - йдеться в повідомленні.

Так, пройшовши мінно-вибухові загородження бійці ССО дісталися бронемашин. Під час огляду було знайдено важливі трофеї: документи, зброю і радіостанції, які наші оператори забрали із собою.

"Замінувавши техніку, бойова група успішно повернулася назад. А російські танк Т-72 та БМП-1 були підірвані прямо на очах противника", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, нещодавно в Силах спеціальних операцій показали "полювання" на ворожі танки.

Додамо, також в ССО розповіли, як евакуювали загиблого бійця з-під носа ворога.

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