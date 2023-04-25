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Бойцы ССО перешли минное поле и подорвали технику на глазах врага (видео)

Фото: бойцы ССО перешли минное поле и подорвали технику на глазах врага (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Силах специальных операций показали, как уничтожили танк и БМП противника. Бойцы выдвинулись в серую зону и фактически на глазах противника подорвали его технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

Указано, что российская техника находилась между позициями воинов Сил обороны и оккупантов - в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался противником.

"Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники", - говорится в сообщении.

Так, пройдя минно-взрывные заграждения бойцы ССО добрались до бронемашин. В ходе осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы унесли с собой.

"Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад. А российские танки Т-72 и БМП-1 были подорваны прямо на глазах противника", - говорится в описании под видео.

Напомним, недавно в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки.

Добавим, также в ССО рассказали, как эвакуировали погибшего бойца из-под носа врага.

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