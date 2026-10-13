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Бійці ССО перерізали один із маршрутів просочування росіян на Донеччині

12:21 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Бійці ССО перерізали один із маршрутів просочування росіян на Донеччині Фото: військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ (sof.mil.gov.ua)
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Українські спецпризначенці провели операцію на Донецькому напрямку, під час якої знищили трьох російських військових і взяли ще одного в полон. У нього знайшли дані про маршрути та командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Група спеціального призначення 3-го полку ССО атакувала укриття, яке російські військові використовували для відпочинку та накопичення перед подальшим просуванням.

Під час операції українські бійці захопили ворожу радіостанцію. З її допомогою вони дізналися, що цим маршрутом мають пройти ще кілька груп противника.

Спецпризначенці залишилися на позиції та підготували засідку. У результаті трьох російських військовослужбовців знищили, ще одного взяли в полон.

Які дані знайшли в полоненого

У захопленого військового були радіостанція та телефон із контрольними точками й іншими маршрутами висування російських підрозділів у цьому районі. Він також повідомив позивні командирів та інші відомості, які можуть бути корисними українським силам.

За інформацією ССО, полонений розповів і про порядки в російській армії. Зокрема, йшлося про тактику так званих "м'ясних штурмів", нерівне ставлення до представників національних меншин, заборону допомагати пораненим і вбивства військових, які відмовляються виконувати накази.

Кого Росія відправляє на передову

Командир групи 3-го полку ССО з позивним "Вікінг" заявив, що на цьому напрямку українські військові часто зустрічають у передових групах представників національних меншин Росії.

"Переважно ми зустрічаємо тут якутів, бурятів, таджиків, узбеків. Їх відправляють вперед на "м'ясо", а потім вже підтягуються їх інші підрозділи, типу 74-ї бригади, і вони закріпляються на стратегічних рубежах", — пояснив він.

За словами командира, такі спостереження українські спецпризначенці роблять безпосередньо під час виконання завдань на ворожому боці.

Група "Sword Group" 3-го полку Сил спеціальних операцій продовжує виконувати спеціальні завдання на ключових напрямках роботи Сил оборони України.

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня ЗСУ уразили ремонтний підрозділ росіян у Чистяковому, склади біля Макіївки та Городища, а також місця зосередження окупантів на Луганщині.

Днем раніше українські військові уразили пункти управління росіян у Запорізькій та Донецькій областях, станцію РЕБ у Брянській області РФ і навчальний центр у Херсонській області.

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