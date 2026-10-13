ua en ru
Вт, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бойцы ССО перерезали один из маршрутов проникновения россиян в Донецкой области

12:21 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Бойцы ССО перерезали один из маршрутов проникновения россиян в Донецкой области Фото: военнослужащий Сил специальных операций ВСУ (sof.mil.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские спецназовцы провели операцию на Донецком направлении, во время которой уничтожили троих российских военных и взяли еще одного в плен. У него нашли данные о маршрутах и командировах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины.

Группа специального назначения 3-го полка ССО атаковала укрытие, используемое русскими военными для отдыха и накопления перед дальнейшим продвижением.

В ходе операции украинские бойцы захватили вражескую радиостанцию. С ее помощью они узнали, что по этому маршруту должны пройти еще несколько групп противника.

Спецназовцы остались на позиции и подготовили засаду. В результате троих российских военнослужащих уничтожили, еще одного взяли в плен.

Какие данные нашли у пленника

У захваченного военного были радиостанция и телефон с контрольными точками и другими маршрутами выдвижения русских подразделений в этом районе. Он также сообщил позывные командиров и другие сведения, которые могут быть полезны украинским силам.

По информации ССО, пленный рассказал и о порядках в российской армии. В частности, речь шла о тактике так называемых "мясных штурмов", неравном отношении к представителям национальных меньшинств, запрете помогать раненым и убийствах военных, отказывающихся выполнять приказы.

Кого Россия отправляет на передовую

Командир группы 3-го полка ССО с позывным "Викинг" заявил, что на этом направлении украинские военные часто встречают в передовых группах представителей национальных меньшинств России.

"Предпочтительно мы встречаем здесь якутов, бурят, таджиков, узбеков. Их отправляют вперед на "мясо", а потом уже подтягиваются их другие подразделения типа 74-й бригады, и они закрепляются на стратегических рубежах", — пояснил он.

По словам командира, такие наблюдения украинские спецназовцы делают непосредственно при выполнении задач на вражеской стороне.

Группа "Sword Group" 3-го полка Сил специальных операций продолжает выполнять специальные задачи по ключевым направлениям работы Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 11 октября ВСУ поразили ремонтное подразделение россиян в Чистякове, склады возле Макеевки и Городища, а также места сосредоточения оккупантов в Луганской области.

Днем ранее украинские военные поразили пункты управления россиян в Запорожской и Донецкой областях, станцию РЭБ в Брянской области и учебный центр в Херсонской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Донецкая область фронт Вооруженные силы Украины Силы специальных операций
Новости
Взрывы до тревоги в Киеве: в Воздушных силах объяснили, почему не успели предупредить
Взрывы до тревоги в Киеве: в Воздушных силах объяснили, почему не успели предупредить
Аналитика
Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки
Мария Волощукредактор РБК-Украина Тайваньский гигант покупает цементный завод в Украине: изменится ли стоимость жилья после сделки