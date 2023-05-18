Бійці ССО одним пострілом зі Stinger знищили російський дрон (відео)

Українські військові сил спеціальних операцій знищили російський дрон. Для цього було достатньо одного пострілу із ПЗРК "Stinger".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

На кадрах можна побачити, як один з бійців, тримаючи ПЗРК, здійснює постріл по цілі, який виявляється влучним.

"Операторами ССО України було виявлено політ ворожого БпЛА (ймовірно Supercam), пострілом з ПЗРК "Stinger", БпЛА було знищено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів. При чому лише за добу вдалося знищити 11 БПЛА ворога.

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