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Бійці ССО одним пострілом зі Stinger знищили російський дрон (відео)

Фото: бійці ССО одним пострілом зі Stinger знищили російський дрон (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові сил спеціальних операцій знищили російський дрон. Для цього було достатньо одного пострілу із ПЗРК "Stinger".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

"Операторами ССО України було виявлено політ ворожого БпЛА (ймовірно Supercam), пострілом з ПЗРК "Stinger", БпЛА було знищено", - йдеться в повідомленні.

На кадрах можна побачити, як один з бійців, тримаючи ПЗРК, здійснює постріл по цілі, який виявляється влучним.

Як повідомлялось, українські захисники за минулу добу знищили ще 510 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 201 тисячу своїх солдатів. При чому лише за добу вдалося знищити 11 БПЛА ворога.

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