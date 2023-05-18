Бойцы ССО одним выстрелом из Stinger уничтожили российский дрон (видео)

Украинские военные Сил специальных операций уничтожили российский дрон. Для этого было достаточно одного выстрела из ПЗРК "Stinger".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.
"Операторами ССО Украины был обнаружен полет вражеского БПЛА (вероятно Supercam), выстрелом из ПЗРК "Stinger", БПЛА был уничтожен", - говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть, как один из бойцов, держа ПЗРК, производит выстрел по цели, который оказывается точным.
Как сообщалось, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 510 российских окупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 201 тысячу своих солдат. Причем только через сутки удалось уничтожить 11 БПЛА врага.
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