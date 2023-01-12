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Бійці ССО ліквідували понад сотню окупантів біля Соледара (відео)

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Соледар, Четвер 12 січня 2023 08:25
Бійці ССО ліквідували понад сотню окупантів біля Соледара (відео) Фото: бійці ССО ліквідували понад сотню окупантів біля Соледара (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Понад сотня російських окупантів була знищення українськими бійцями під час боїв за Соледар. Також противник втратив 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

"В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більш як 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних. На відео - один з етапів відпрацювання артилерії по заданим координатам", - розповіли військові.

Нагадаємо, що Соледар залишається однією з найгарячіших точок війни. Ворог намагається взяти під контроль місто та шляхи постачання наших підрозділів, але зазнає великих втрат, бої тривають.

Додамо, нещодавно прикордонники показували, як знищили групу "вагнерівців" у Соледарі з великокаліберних кулеметів.

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