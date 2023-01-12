Бойцы ССО ликвидировали более сотни оккупантов возле Соледара (видео)

Более сотни российских оккупантов были уничтожены украинскими бойцами во время боев за Соледар. Также противник потерял 2 пулеметных расчета и 2 минометных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Более сотни россиян вместе отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков", - говорится в сообщении.

Указано, что скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У".

"В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных. На видео - один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам", - рассказали военные.

Напомним, что Соледар остается одной из самых горячих точек войны. Враг пытается взять под контроль город и пути снабжения наших подразделений, но терпит большие потери, бои продолжаются.

Добавим, недавно пограничники показывали, как уничтожили группу "вагнеровцев" в Соледаре из крупнокалиберных пулеметов.

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