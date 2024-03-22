Бійці ССО дронами знищили мінометну позицію і живу силу РФ (відео)

Українські воїни виявили та за допомогою дронів-камікадзе знищили мінометну позицію і живу силу ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що це результат роботи військових із 8 полку ССО. Для ліквідації ворога були використані FPV-дрони.
"Мінометна позиція противника та особовий склад поблизу неї були виявлені під час розвідувальних дій на одній з операційних ділянок", - йдеться в заяві.
Встановивши координати цілей, оператори FPV-дронів завдали поразки, завдяки чому знищили 5 російських військовослужбовців і поранили ще 4. Також було знищено позицію 82-мм міномета та пошкоджено БМП.
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 74 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні штурми на Новопавлівському напрямку.
А втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 22 березня, становили 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 434 710 військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.