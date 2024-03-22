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Бойцы ССО дронами уничтожили минометную позицию и живую силу РФ (видео)

Архивное фото: Бойцы ССО дронами уничтожили минометную позицию и живую силу РФ (facebook com easternforce)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили и с помощью дронов-камикадзе уничтожили минометную позицию и живую силу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что это результат работы военных из 8 полка ССО. Для ликвидации врага были использованы FPV-дроны.

"Минометная позиция противника и личный состав вблизи нее были обнаружены во время разведывательных действий на одном из операционных участков", - говорится в заявлении.

Установив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли поражение, благодаря чему уничтожили 5 российских военнослужащих и ранили еще 4. Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена БМП.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 74 боевых столкновений. Враг продолжает активные штурмы на Новопавловском направлении.

А потери России в войне в Украине к утру пятницы, 22 марта, составляли 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.

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