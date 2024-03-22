Бойцы ССО дронами уничтожили минометную позицию и живую силу РФ (видео)

Отмечается, что это результат работы военных из 8 полка ССО. Для ликвидации врага были использованы FPV-дроны.

"Минометная позиция противника и личный состав вблизи нее были обнаружены во время разведывательных действий на одном из операционных участков", - говорится в заявлении.

Установив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли поражение, благодаря чему уничтожили 5 российских военнослужащих и ранили еще 4. Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена БМП.

Ситуация на фронте