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Бійці ССО за допомогою HIMARS знищили два ворожих комплекси під Бахмутом (відео)

Фото: бійці ССО за допомогою HIMARS знищили два ворожих комплекси під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В районі Бахмута оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій у взаємодії з HIMARS знищили два ворожих комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як повідомляється, бійці ССО розвідали позиції радіолокаційного комплексу артилерійської розвідки "Зоопарк-1" та станції РЕБ "Борісоглєбськ-2". Дані про місце знаходження були оперативно передані пракетно-артилерійському підрозділу.

В ході вогневого ураження знищено ворожу техніку та майже всю живу силу противника.

"Вижити вдалося небагатьом, але не на довго…", - зазначили в ССО.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Збройні сили України продовжують вести наступальні дії на трьох напрямках фронту - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському.

Водночас росіяни підтягують додаткові резерви та намагаються не допустити просування ЗСУ на Бахмутському напрямку.

За останній тиждень наші захисники посилили наступальні дії на південному сході України. Вони почали штурми на заході Донецької області та у Запорізькій області.

Лише за останні три доби українські бійці звільнили близько 3 кв. км територій на різних напрямках та сім населених пунктів.

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