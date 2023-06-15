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Бойцы ССО с помощью HIMARS уничтожили два вражеских комплекса под Бахмутом (видео)

Фото: бойцы ССО с помощью HIMARS уничтожили два вражеских комплекса под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В районе Бахмута операторы одного из подразделений Сил специальных операций во взаимодействии с HIMARS уничтожили два вражеских комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, бойцы ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2". Данные о местонахождении были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению.

В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника.

"Выжить удалось немногим, но недолго…", - отметили в ССО.

Ситуация на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия в трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.

В то же время, россияне подтягивают дополнительные резервы и пытаются не допустить продвижения ВСУ на Бахмутском направлении.

За последнюю неделю наши защитники ужесточили наступательные действия на юго-востоке Украины. Они начали штурмы на западе Донецкой области и Запорожской области.

Только за последние трое суток украинские бойцы освободили около 3 кв. км территорий на разных направлениях и семь населенных пунктов.

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