Бойцы ССО с помощью HIMARS уничтожили два вражеских комплекса под Бахмутом (видео)

В районе Бахмута операторы одного из подразделений Сил специальных операций во взаимодействии с HIMARS уничтожили два вражеских комплекса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
Как сообщается, бойцы ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2". Данные о местонахождении были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению.
В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника.
"Выжить удалось немногим, но недолго…", - отметили в ССО.
Ситуация на Бахмутском направлении
Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия в трех направлениях фронта - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском.
В то же время, россияне подтягивают дополнительные резервы и пытаются не допустить продвижения ВСУ на Бахмутском направлении.
За последнюю неделю наши защитники ужесточили наступательные действия на юго-востоке Украины. Они начали штурмы на западе Донецкой области и Запорожской области.
Только за последние трое суток украинские бойцы освободили около 3 кв. км территорий на разных направлениях и семь населенных пунктов.
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