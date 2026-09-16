Бійці США злили кадри пошкоджених баз ракетами Ірану, - CBS News

Фотографії передали CBS News чинні американські військовослужбовці. Вони погодилися надати матеріали на умовах анонімності через суворі обмеження, які діють у збройних силах США щодо роботи з медіа.

Які пошкодження показали фотографії

На оприлюднених кадрах зафіксовані наслідки атак на американські позиції в регіоні. Йдеться про пошкоджені будівлі та транспортні засоби, які зазнали ударів під час іранських атак.

CBS News зазначає, що нові фотографії вперше дають можливість побачити масштаб руйнувань на кількох американських військових об'єктах.

Раніше CBS News також повідомляв про пошкодження американської авіації на базі Муваффак-Салті в Йорданії внаслідок іранського удару. За інформацією джерел телеканалу, один штурмовик A-10 отримав пошкодження та втратив крило, а близько восьми винищувачів F-15 зазнали легких пошкоджень і після цього були повернуті до експлуатації.