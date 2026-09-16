Бійці США злили кадри пошкоджених баз ракетами Ірану, - CBS News

Нові фотографії показали пошкодження американських військових позицій на Близькому Сході після атак Ірану ракетами та безпілотниками. На знімках видно зруйновані будівлі та пошкоджену військову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Фотографії передали CBS News чинні американські військовослужбовці. Вони погодилися надати матеріали на умовах анонімності через суворі обмеження, які діють у збройних силах США щодо роботи з медіа.
На оприлюднених кадрах зафіксовані наслідки атак на американські позиції в регіоні. Йдеться про пошкоджені будівлі та транспортні засоби, які зазнали ударів під час іранських атак.
CBS News зазначає, що нові фотографії вперше дають можливість побачити масштаб руйнувань на кількох американських військових об'єктах.
Раніше CBS News також повідомляв про пошкодження американської авіації на базі Муваффак-Салті в Йорданії внаслідок іранського удару. За інформацією джерел телеканалу, один штурмовик A-10 отримав пошкодження та втратив крило, а близько восьми винищувачів F-15 зазнали легких пошкоджень і після цього були повернуті до експлуатації.
Нагадаємо, вчора у КВІР заявили, що в ніч на 9 вересня Іран застосував балістику проти бази в Йорданії, яку використовують війська США. Водночас Тегеран заявив про атаку на 10 суден у районі Ормузкої протоки.
У Центральному командуванні США своєю чергою прозвітували, що знищили п'ять іранських танкерів. Також там додали, що американський військовий корабель зміг ухилитися від атак, і ніхто з військових не постраждав.
Варто додати, що за даними Reuters, через пів року війни Іран зіткнувся з безпрецедентним економічним тиском США. Джерела кажуть, що це може змусити Тегеран піти на поступки, зокрема щодо відкриття Ормузької протоки.