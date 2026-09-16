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Бойцы США слили кадры поврежденных баз ракетами Ирана, - CBS News

04:22 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Филипп Бойко
Фото: уничтоженный самолет армии США (CBS News)

Новые фотографии показали повреждение американских военных позиций на Ближнем Востоке после атак Ирана ракетами и беспилотниками. На снимках видны разрушенные здания и поврежденная военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Фотографии передали CBS News действующие американские военнослужащие. Они согласились предоставить материалы на условиях анонимности из-за строгих ограничений, действующих в вооруженных силах США по работе с медиа.

Какие повреждения показали фотографии

На обнародованных кадрах отмечены последствия атак на американские позиции в регионе. Речь идет о поврежденных зданиях и транспортных средствах, потерпевших удары во время иранских атак.

CBS News отмечает, что новые фотографии впервые позволяют увидеть масштаб разрушений на нескольких американских военных объектах.

Ранее CBS News также сообщал о повреждении американской авиации на базе Муваффак-Салти в Иордании в результате иранского удара. По информации источников телеканала, один штурмовик A-10 получил повреждение и потерял крыло, а около восьми истребителей F-15 получили легкие повреждения и после этого были возвращены в эксплуатацию.

Контекст новости

Напомним, вчера в КСИР заявили, что в ночь на 9 сентября Иран применил баллистику против базы в Иордании, которую используют войска США. В то же время Тегеран заявил об атаке на 10 судов в районе Ормузского пролива.

В Центральном командовании США в свою очередь отчитались, что уничтожили пять иранских танкеров. Также там добавили, что американский военный корабль смог уклониться от атак и никто из военных не пострадал.

Следует добавить, что по данным Reuters, через полгода войны Иран столкнулся с беспрецедентным экономическим давлением США. Источники говорят, что это может заставить Тегеран пойти на уступки, в частности, по открытию Ормузского пролива.

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