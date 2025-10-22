ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Бійці Сил безпілотних систем зупинили штурми ворога на ключовому напрямку (відео)

Україна, Середа 22 жовтня 2025 10:57
Бійці Сил безпілотних систем зупинили штурми ворога на ключовому напрямку (відео) Фото: росіяни втратили понад 400 одиниць живої сили (pixabay.com)
Автор: Маловічко Юлія

Бійці Сил безпілотних систем зупинили штурмові дії росіян на одному з ключових напрямків фронту і показали відео знищення окупантів та їхньої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем в Telegram.

Відомо, що просування ворога зупинили оператори 20-ї окремої бригади К-2. Втім, про який саме напрямок йде мова бійці не повідомляють.

"Попри спроби окупантів наростити інтенсивність штурмових дій на одному з ключових напрямків, оператори 20-ї окремої бригади К-2 успішно зупинили їх просування. Завдяки високоточним ударам, організованій розвідці та злагодженим діям противник втратив можливість прориву й був змушений відступити". - повідомили в СБС.

Захисники цього місяця вразили такі цілі ворога:

  • 432 одиниці живої сили противника;
  • 4 танки;
  • 8 бронемашин;
  • 6 артилерійських установок.

"Оператори 20-ї окремої бригади К-2 продемонстрували зразкову ефективність у відбитті атак, знищуючи живу силу, бронетехніку та важке озброєння противника, що забезпечило стабілізацію фронту на цій ділянці", - додали в Силах безпілотних систем.

Також захисники показали відео знищення особового складу РФ, зброї та техніки.

Нагадаємо, нещодавно Сили спецоперацій ЗСУ показали відео знищення "елітної" 810-ї бригади морської піхоти РФ. Операція пройшла на Північно-Слобожанському напрямку.

Ще повідомлялось, як спецпризначенці української розвідки влаштували черговий "горор" для російських загарбників на фронті та показали ефектні кадри знищення ворога.

