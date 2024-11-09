Бійці СБУ уразили 16 російських "Градів" за два тижні (відео)

Втрати Росії

З початку повномасштабної війни Росія втрати вже 1245 одиниць реактивних систем залпового вогню, а також понад 20 тисяч артилерійських установок.

Українські війська з лютого 2022 року ліквідували понад 707 тисяч російських загарбників. За останню добу українські воїни знищили понад 1600 окупантів.

Російський режим приховує втрати своїх окупаційних військ на війні проти України.

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