Бійці СБУ уразили 16 російських "Градів" за два тижні (відео)

Українські спецпризначенці за два тижні уразили 16 російських "Градів". Ворожу техніку атакували дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
На кадрах зафіксована робота операторів ударних дронів ЦСО "А" Служби безпеки України. Бійці СБУ уразили 16 російський реактивних систем залпового вогню "Град".
"Ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села", - зазначили захисники.
Довідка. "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Була прийнята на озброєння армією СРСР у 1963 році. Бойова машина випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 з установленою пусковою установкою 2Б5. Дальність стрільби комплексу - до 40 км.
З початку повномасштабної війни Росія втрати вже 1245 одиниць реактивних систем залпового вогню, а також понад 20 тисяч артилерійських установок.
Українські війська з лютого 2022 року ліквідували понад 707 тисяч російських загарбників. За останню добу українські воїни знищили понад 1600 окупантів.
Російський режим приховує втрати своїх окупаційних військ на війні проти України.
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