Бійці СБУ уразили 16 російських "Градів" за два тижні (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На кадрах зафіксована робота операторів ударних дронів ЦСО "А" Служби безпеки України. Бійці СБУ уразили 16 російський реактивних систем залпового вогню "Град".

"Ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села", - зазначили захисники.

Довідка. "Град" - це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Була прийнята на озброєння армією СРСР у 1963 році. Бойова машина випускалася на базі шасі вантажівки Урал-375 з установленою пусковою установкою 2Б5. Дальність стрільби комплексу - до 40 км.