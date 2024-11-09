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Бойцы СБУ поразили 16 российских "Градов" за две недели (видео)

Украина, Суббота 09 ноября 2024 11:57
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Бойцы СБУ поразили 16 российских "Градов" за две недели (видео) Фото: воины СБУ поразили 16 российских "Градов" через две недели (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские спецназовцы за две недели поразили 16 российских "Градов". Вражескую технику атаковали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На кадрах зафиксирована работа операторов ударных дронов ЦСО "А" Службы безопасности Украины. Бойцы СБУ поразили 16 российских реактивных систем залпового огня "Град".

"Эти РСЗО и их экипажи больше не будут уничтожать украинские города и села", - отметили защитники.

Справка. "Град" - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Была принята на вооружение армией СССР в 1963 году. Боевая машина выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375 с установленной пусковой установкой 2Б5. Дальность стрельбы комплекса - до 40 км.

Потери России

С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже 1245 единиц реактивных систем залпового огня, а также более 20 тысяч артиллерийских установок.

Украинские войска с февраля 2022 года ликвидировали более 707 тысяч российских захватчиков. За последние сутки украинские воины уничтожили более 1600 оккупантов.

Российский режим скрывает потери своих оккупационных войск на войне против Украины.

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