Бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (відео)

Українські спецпризначенці ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували 345 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Спецпризначенці Служби безпеки продовжують "годувати" ворога вибуховими подарунками", - йдеться в повідомленні.
Так, за останній тиждень було вражено:
Окрім того, воїни СБУ зліквідували 345 російських окупантів.
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів. Зокрема, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів.
Також вчора ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.
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