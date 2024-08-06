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Бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (відео)

Фото: бійці СБУ за тиждень знищили сотні одиниць техніки РФ та понад 300 окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські спецпризначенці ударними дронами та іншими вогневими засобами за тиждень знищили сотні одиниць російської техніки та ліквідували 345 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Спецпризначенці Служби безпеки продовжують "годувати" ворога вибуховими подарунками", - йдеться в повідомленні.

Так, за останній тиждень було вражено:

  • 21 танк;
  • 34 ББМ;
  • 36 артилерійських систем і РСЗВ;
  • 316 одиниць автотранспорту;
  • 24 БПЛА та 43 антени зв’язку;
  • 158 ворожих позицій та укріплень;
  • 4 склади з боєприпасами та 3 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Окрім того, воїни СБУ зліквідували 345 російських окупантів.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 585 140 окупантів. Зокрема, протягом минулої доби втрати ворога у живій силі склали 1050 солдатів.

Також вчора ЗСУ знищили 4 танки, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 36 дронів, 6 ракет та іншу техніку ворога.

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