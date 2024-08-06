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Бойцы СБУ за неделю уничтожили сотни единиц техники РФ и более 300 оккупантов (видео)

Фото: бойцы СБУ за неделю уничтожили сотни единиц техники РФ и более 300 окупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали 345 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Спецназовцы Службы безопасности продолжают "кормить" врага взрывными подарками", - говорится в сообщении.

Так, за последнюю неделю было поражено:

  • 21 танк;
  • 34 ББМ;
  • 36 артиллерийских систем и РСЗО;
  • 316 единиц автотранспорта;
  • 24 БПЛА и 43 антенны связи;
  • 158 враждебных позиций и укреплений;
  • 4 склада с боеприпасами и 3 склада с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, воины СБУ ликвидировали 345 российских оккупантов.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 585 140 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1050 солдат.

Также вчера ВСУ уничтожили 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 дронов, 6 ракет и другую технику врага.

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