Бойцы СБУ за неделю уничтожили сотни единиц техники РФ и более 300 оккупантов (видео)

Украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали 345 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
"Спецназовцы Службы безопасности продолжают "кормить" врага взрывными подарками", - говорится в сообщении.
Так, за последнюю неделю было поражено:
Кроме того, воины СБУ ликвидировали 345 российских оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 585 140 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1050 солдат.
Также вчера ВСУ уничтожили 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 дронов, 6 ракет и другую технику врага.
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