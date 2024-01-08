Бійці СБУ показали відео ударів дронами-камікадзе по російських танках і БМП

"Воїни Центру спеціальних операцій "А" вже оформили новорічну "порцію" мертвих окупантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни з новими силами б'ють росіян на полі бою і замість привітань надсилають їм "вибухові подарунки".

"Перший цьогорічний звіт роботи операторів дронів-камікадзе вийшов дуже вдалим", - додали в СБУ.

На відео можна побачити, як російських військових атакують на полі бою, під удар потрапляють БМП і танки окупантів.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 8 січня, склали 440 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 365 170 військових.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 28 одиниць військової техніки ворога.

Також українські воїни знищили російський комплекс орбітального подавлення супутників "ТІРАДА-2" на Донецькому напрямку.