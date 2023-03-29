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Бійці "РДК" показали, як проводили спецоперацію в Росії на початку березня

Фото: бійці "РДК" показали, як проводили спецоперацію в Росії на початку березня (t.me/russvolcorps)
Автор: Іван Носальський

Військові "Російського добровольчого корпусу", які допомагають захищати Україну, показали свою спецоперацію на території Брянської області РФ на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.

"Після подій у Брянську пройшов майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня", - сказано в повідомленні військових.

Вони також наголосили, що не нападали на мирних жителів, як про це стверджувала російська пропаганда.

Нагадаємо, 2 березня росіяни звинуватили Україну в тому, що вона нібито направила свою ДРГ на прикордонну територію Брянської області, і там почалися бої. Зокрема, солдатів, які перетнули кордон, звинувачували у "розстрілі шкільного автобуса".

Пізніше відповідальність за інцидент взяв на себе "Російський добровольчий корпус".

Російський диктатор Володимир Путін, реагуючи на інцидент, назвав його терактом і почав загрожувати покаранням винних.

Думки експертів про події у Брянській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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