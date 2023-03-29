Бойцы "РДК" показали, как проводили спецоперацию в России в начале марта

Военные "Русского добровольческого корпуса", которые помогают защищать Украину, показали свою спецоперации на территории Брянской области РФ в начале марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подразделения.

Они также подчеркнули, что не нападали на мирных жителей, как об этом утверждала российская пропаганда.

"После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и прочие уважаемые личности уже высказались, мы покажем вам, обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта", - сказано в сообщении военных.

Напомним, 2 марта россияне обвинили Украину в том, что она якобы направила свою ДРГ на приграничную территорию Брянской области и там начались бои. В частности, солдат, которые пересекли границу, обвиняли в "расстреле школьного автобуса".

Позже ответственность за инцидент взял на себя "Русский добровольческий корпус".

Российский диктатор Владимир Путин, реагируя на инцидент, назвал его терактом и начал угрожать наказанием виновных.

Мнения экспертов о событиях в Брянской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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