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Бійці "Правого сектора" отримали від "Української команди" fpv-дрони та "Мавіки"

Вівторок 23 липня 2024 14:32
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Бійці "Правого сектора" отримали від "Української команди" fpv-дрони та "Мавіки" Фото: бійці "Правого сектора" отримали від "Української команди" fpv-дрони та "Мавіки" (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала батальйону імені Тараса Бобанича ДУК "Правий сектор" 67 бригади партію fpv-дронів та "Мавіків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Це героїчні хлопці, які з 2014 року боронять Україну. Після повномасштабного вторгнення вони захищали Київ та Київщину, брали участь у Харківському контрнаступі. Вели дуже важкі бої під Бахмутом та Часовим Яром. А зараз стримують ворога на Луганському напрямку", – йдеться у повідомленні фонду.

Разом з тим, керівник "Української команди" Артур Палатний подякував усім за підтримку та наголосив, що ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів

"Розвідувальні дрони "Мавік" – це очі наших захисників, а fpv-дрони вже найближчим часом полетять на голови орків. Ці дрони допоможуть ще ефективніше нищити ворога та зберегти життя наших воїнів. Дякую всім, хто допомагає! Разом обов’язково переможемо!", – зазначив Палатний.

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