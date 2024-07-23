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Бойцы "Правого сектора" получили от "Украинской команды" fpv-дроны и "Мавики"

Вторник 23 июля 2024 14:32
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Бойцы "Правого сектора" получили от "Украинской команды" fpv-дроны и "Мавики" Фото: бойцы "Правого сектора" получили от "Украинской команды" fpv-дроны и "Мовики" (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

"Украинская команда" передала батальону имени Тараса Бобанича ГУК "Правый сектор" 67 бригады партию fpv-дронов и "Мавиков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Это героические ребята, которые с 2014 года защищают Украину. После полномасштабного вторжения они защищали Киев и Киевщину, участвовали в Харьковском контрнаступлении. Вели тяжелейшие бои под Бахмутом и Временным Яром. А сейчас сдерживают врага на Луганском направлении", - говорится в сообщении. фонда

Вместе с тем руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что эти дроны помогут еще эффективнее уничтожать врага и сохранить жизнь наших воинов.

"Разведывательные дроны "Мавик" – это глаза наших защитников, а fpv-дроны уже в ближайшее время полетят на головы орков. Эти дроны помогут еще эффективнее уничтожать врага и сохранить жизнь наших воинов. Спасибо всем, кто помогает! Вместе обязательно победим!" , – отметил Палатный.

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