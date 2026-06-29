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Бійці полку "Скеля" взяли в полон окупанта за допомогою дрона: епічне відео

14:33 29.06.2026 Пн
2 хв
"Голос з неба" змусив росіянина скласти зброю
aimg Сергій Новіков
Бійці полку "Скеля" взяли в полон окупанта за допомогою дрона: епічне відео Бійці "Скелі" філігранно виманили окупанта в полон (фото: Getty Images)
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Бійці полку "Скеля" провели унікальну операцію на фронті та змогли взяти в полон російського військового за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео.

Як пройшла унікальна спецоперація

Оператори БпЛА реалізували перехоплення окупанта після кількох годин ретельної роботи.

Українські пілоти на гарячому Покровському напрямку спочатку виявили російського військового, а потім тривалий час повністю контролювали всі його переміщення.

Коли момент став сприятливим, захисники застосували креативний підхід: на один із дронів DJI встановили гучномовець і звернулися до загарбника його рідною мовою із закликом скласти зброю.

"Російський солдат, здавайся в полон, з тобою все буде добре", - таке повідомлення транслювали оператори безпілотника.

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Координація та засідка

Після цього екіпажі БпЛА буквально вели окупанта, координуючи кожен його крок.

Коли оператори помітили в руках росіянина підозрілі предмети, які могли становити загрозу, йому одразу наказали їх викинути.

Російський військовий беззаперечно виконав усі команди, продемонстрував на камеру дрона, що не має при собі зброї, та рушив у вказаному напрямку.

Наприкінці маршруту на нього вже чекала інша група бійців "Скелі", яка перебувала в засідці та безпечно прийняла полоненого.

Чому це важливо

Військові наголошують, що подібні операції із захоплення полонених мають критичне значення з двох причин.

По-перше, це дозволяє отримати цінну розвідувальну інформацію про сили та плани ворога на гарячих напрямках.

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По-друге, це суттєво поповнює обмінний фонд, адже кожен такий полонений збільшує шанси та наближає повернення українських захисників додому під час майбутніх обмінів.

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