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Бойцы полка "Скеля" взяли в плен оккупанта с помощью дрона: эпичное видео

14:33 29.06.2026 Пн
2 мин
"Голос с неба" заставил россиянина сложить оружие
aimg Сергей Новиков
Бойцы полка "Скеля" взяли в плен оккупанта с помощью дрона: эпичное видео Бойцы "Скелі" филигранно выманили оккупанта в плен (фото: Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Бойцы полка "Скеля" провели уникальную операцию на фронте и смогли взять в плен русского военного с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео.

Как прошла уникальная спецоперация

Операторы БПЛА реализовали перехват оккупанта после нескольких часов тщательной работы.

Украинские пилоты на горячем Покровском направлении сначала обнаружили российского военного, а затем долго полностью контролировали все его перемещения.

Когда момент оказался благоприятным, защитники применили креативный подход: на один из дронов DJI установили громкоговоритель и обратились к захватчику на его родном языке с призывом сложить оружие.

"Русский солдат, сдавайся в плен, с тобой все будет хорошо", - такое сообщение транслировали операторы беспилотника.

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Координация и засада

После этого экипажи БпЛА буквально вели оккупанта, координируя каждый его шаг.

Когда операторы заметили в руках россиянина подозрительные предметы, которые могли представлять угрозу, ему сразу приказали их выбросить.

Российский военный безоговорочно выполнил все команды, продемонстрировал на камеру дрона, что у него нет оружия, и двинулся в указанном направлении.

В конце маршрута его уже ждала другая группа бойцов "Скелі", которая находилась в засаде и безопасно приняла пленника.

Почему это важно

Военные подчеркивают, что подобные операции по захвату пленных имеют критическое значение по двум причинам.

Во-первых, это позволяет получить ценную разведывательную информацию о силах и планах врага на горячих направлениях.

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Во-вторых, это существенно пополняет обменный фонд, ведь каждый пленный увеличивает шансы и приближает возвращение украинских защитников домой во время будущих обменов.

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