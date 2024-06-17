Бійці Нацполіції виявили та знищили позиції окупантів у Часовому Яру (відео)

Бійці Національної поліції виявили та знищили ударними дронами позиції російських окупантів у Часовому Яру. Ліквідацію загарбників зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
Як повідомляється, аеророзвідники зведеного батальйону Нацполіції "Захід" виявили позиції росіян у Часовому Яру.
"Бійці миттєво передали інформацію колегам, які керують ударними БПЛА. Хлопці за лічені секунди "задвухсотили" російських військових", - розповіли у Нацполіції.
За даними Генштабу, протягом минулої доби, 16 червня, Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни РФ втратила близько 527 390 одиниць особового складу.
Також вчора ЗСУ знищили 2 танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артсистем та іншу техніку ворога.
А сьогодні українські військові вперше здобули трофейний ворожий "танк-черепаху". Крім того, їм вдалось взяти в полон російських танкістів.
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