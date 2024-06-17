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Бойцы Нацполиции обнаружили и уничтожили позиции оккупантов в Часовом Яру (видео)

Фото: украинские военные управляют дроном (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Национальной полиции обнаружили и уничтожили ударными дронами позиции российских оккупантов в Часовом Яру. Ликвидацию захватчиков зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, аэроразведчики сведенного батальона Нацполиции "Запад" обнаружили позиции россиян в Часовом Яру.

"Бойцы мгновенно передали информацию коллегам, которые управляют ударными БПЛА. Ребята за считанные секунды "задвухсотили" российских военных", - рассказали в Нацполиции.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 16 июня, Силы обороны уничтожили еще 1080 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны РФ потеряла около 527 390 единиц личного состава.

Также вчера ВСУ уничтожили 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артсистем и другую технику врага.

А сегодня украинские военные впервые завоевали трофейный вражеский "танк-черепаху". Кроме того, им удалось взять в плен российских танкистов.

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