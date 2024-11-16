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Бійці Нацгвардії знищили російський ракетний комплекс БУК-М1 (відео)

Фото: російський ракетний комплекс БУК-М1 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Військовослужбовці Національної гвардії знищили російський Бук-М1. Його вартість сягає 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови МВС Ігоря Клименка.

"Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1", - розповів він.

За словами Клименка, ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з "найгарячіших" напрямків фронту.

"Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу (залежно від модифікації) сягає 100 млн доларів", - зазначив голова МВС.

Ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень. Українські воїни зупинили 30 атак ворога у Курській області.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, нещодавно ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.

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