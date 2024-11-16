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Бойцы Нацгвардии уничтожили российский ракетный комплекс БУК-М1 (видео)

Фото: российский ракетный комплекс БУК-М1 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Военнослужащие Национальной гвардии уничтожили российский БУК-М1. Его стоимость достигает 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Игоря Клименко,

"Бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили российский дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс БУК-М1", - рассказал он.

По словам Клименко, вражеский ЗРК гвардейцы обнаружили во время разведывательных действий на одном из самых "горячих" направлений фронта.

"Точным ударом вражеская техника уничтожена до основания. Стоимость такого комплекса (в зависимости от модификации) достигает 100 млн долларов", - отметил глава МВД.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений. Украинские воины остановили 30 атак врага в Курской области.

Как отмечают в Институте изучения войны, недавно ВСУ продвинулись в Курской области и вблизи Курахово. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Торецка, Покровска, Курахово и Угледара.

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