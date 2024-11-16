Бойцы Нацгвардии уничтожили российский ракетный комплекс БУК-М1 (видео)

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений. Украинские воины остановили 30 атак врага в Курской области.

Как отмечают в Институте изучения войны, недавно ВСУ продвинулись в Курской области и вблизи Курахово. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Торецка, Покровска, Курахово и Угледара.

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