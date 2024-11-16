Бійці Нацгвардії знищили російський ракетний комплекс БУК-М1 (відео)
Військовослужбовці Національної гвардії знищили російський Бук-М1. Його вартість сягає 100 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови МВС Ігоря Клименка.
"Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1", - розповів він.
За словами Клименка, ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з "найгарячіших" напрямків фронту.
"Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу (залежно від модифікації) сягає 100 млн доларів", - зазначив голова МВС.
Ситуація на фронті
На фронті за добу відбулося 170 бойових зіткнень. Українські воїни зупинили 30 атак ворога у Курській області.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, нещодавно ЗСУ просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.
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