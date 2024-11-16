Бойцы Нацгвардии уничтожили российский ракетный комплекс БУК-М1 (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Игоря Клименко,

"Точным ударом вражеская техника уничтожена до основания. Стоимость такого комплекса (в зависимости от модификации) достигает 100 млн долларов", - отметил глава МВД.

По словам Клименко, вражеский ЗРК гвардейцы обнаружили во время разведывательных действий на одном из самых "горячих" направлений фронта.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 170 боевых столкновений. Украинские воины остановили 30 атак врага в Курской области.

Как отмечают в Институте изучения войны, недавно ВСУ продвинулись в Курской области и вблизи Курахово. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Торецка, Покровска, Курахово и Угледара.

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