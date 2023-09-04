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Бійці Нацгвардії знищили групу російських піхотинців на Запорізькому напрямку

Фото: бійці Нацгвардії знищили цілу групу ворожої піхоти на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські нацгвардійці ліквідували цілу групу російських піхотинців під час контрнаступу на Запорізькому напрямі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Артилеристи 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" знищили групу піхоти окупантів на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, ворога було помічено підрозділом аеророзвідки бригади, яка виявила ціль та скорегувала вогонь артилерії.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ у Запорізькій області, швидше за все, прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських окупантів, і наступні можуть бути не такими сильними.

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