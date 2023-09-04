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Бойцы Нацгвардии уничтожили группу российских пехотинцев на Запорожском направлении

Фото: бойцы Нацгвардии уничтожили целую группу вражеской пехоты на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские нацгвардейцы ликвидировали целую группу российских пихотинцев во время контрнаступления на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Артиллеристы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили группу пехоты оккупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

По данным военных, враг был замечен подразделением аэроразведки бригады, которая обнаружила цель и скорректировала огонь артиллерии.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

В частности, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ в Запорожской области, скорее всего, прорвали наиболее подготовленную линию обороны российских оккупантов, и последующие могут оказаться не столь сильными.

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Война в Украине