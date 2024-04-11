ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці Нацгвардії знищили блокпост окупантів на півдні України (відео)

Україна, Четвер 11 квітня 2024 11:59
UA EN RU
Бійці Нацгвардії знищили блокпост окупантів на півдні України (відео) Фото: бійці Нацгвардії знищили блокпост окупантів на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Національної гвардії України знищили блокпост окупантів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Під час розвідки можливих позицій ворога в своєму районі відповідальності аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського НГУ виявили діючий блокпост окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, завдяки скоординованим діям та FPV-дронам, об’єкт перетворився на тимчасово непридатний для незаконних дій збройних формувань РФ.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 55 бойових зіткнень. Ворог активно штурмував позиції захисників на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, ЗСУ завдали російським окупантам суттєвих втрат у бронетехніці під час п'ятимісячних боєдотиків поблизу Тернів, а загарбники продовжують спроби просуватися у бік Часового Яру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні