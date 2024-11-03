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Бійці Нацгвардії збили російський дрон з кулемета над Києвом під час атаки (фото)

Київ, Неділя 03 листопада 2024 10:44
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Бійці Нацгвардії збили російський дрон з кулемета над Києвом під час атаки (фото) Фото: Нацгвардія збила російський дрон із кулемета над Києвом під час атаки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовослужбовці Нацгвардії збили російський дрон над Києвом під час чергової атаки. БПЛА "приземлили" за допомогою кулемета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Під час чергової російської повітряної атаки на Київщину нацгвардійці успішно знищили ворожий безпілотний апарат влучним вогнем з кулемета", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Нацгвардії, дії військових з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БПЛА без людських жертв та руйнувань.

Атаки РФ на Київ

Російські війська в ніч проти 3 листопада намагалися атакувати Київ. Тривога у Києві тривала понад п'ять годин. Безпілотники летіли на столицю групами та на дуже низькій швидкості.

Незважаючи на те, що у Києві фіксуються пошкодження через падіння уламків дронів одразу у двох районах, усі БПЛА, що летіли на Київ, були збиті.

Щодо Київської області, де відбивали атаку на столиці, пошкодження є у п'яти районах. Також фіксувалися пожежі.

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