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Бійці Нацгвардії взяли в полон російського командира з Чечні

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Україна, Четвер 20 липня 2023 12:52
Бійці Нацгвардії взяли в полон російського командира з Чечні Фото: російського командира із Чечні взяли в полон бійці Нацгвардії 18 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Нацгвардія взяла в полон російського командира з Чечні. Це трапилось 18 липня.

Про це сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Бійцями однієї зі штурмових груп 15-ї бригади оперативного призначення взято в полон командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі Чеченської Республіки", - розповів він.

Полонений розповів про низький морально-психологічний стан особового стану та його небажання вести бойові дії.

"Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам", - додав Уршалович.

Втрати командного складу РФ в Україні

Буквально вчора російські пропагандисти заявили, що в Україні ліквідували командира однієї з бригад окупантів Дениса Іванова, відомого більше як "Ташкент". Крім того, 11 липня, під час вибухів у Бердянську, епіцентром яких був готель "Дюна", було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Також раніше ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

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