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Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни

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Украина, Четверг 20 июля 2023 12:52
Бойцы Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни Фото: российского командира из Чечни взяли в плен бойцы Нацгвардии 18 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Нацгвардия взяла в плен российского командира из Чечни. Это произошло 18 июля.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взяты в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики", - рассказал он.

Пленный рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состояния и его нежелании вести боевые действия.

"Ему была оказана медицинская помощь, после чего передана соответствующим органам", - добавил Уршалович.

Потери командного состава РФ в Украине

Буквально вчера российские пропагандисты заявили, что в Украине ликвидировали командира одной из бригад оккупантов Дениса Иванова, больше известного как "Ташкент". Кроме того, 11 июля, во время взрывов в Бердянске, эпицентром которых был отель "Дюна", был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Также ранее ГУР Украины подтвердило информацию о ликвидации в российском Краснодаре командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, причастного к ракетным обстрелам Украины.

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