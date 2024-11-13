Бійці Нацгвардії відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку (відео)

Ситуація на фронті

За минулу добу, 12 листопада, на Сіверському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Верхньокам’янського.

Загалом РФ на фонті за 24 години здійснила найбільше атак на Курахівському напрямку - 47 з 162 боїв, які відбулись по всій лінії фронту. Це майже вдвічі більше, ніж на Покровському.

Як писало РБК-Україна, російські війська зосередили сили на одному напрямку фронту. І попри те, що це говорить про недостатність ресурсів, РФ не відходить від "базових" цілей.

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