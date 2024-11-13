Бойцы Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении (видео)

Военные Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении. Россияне наступали на танках при поддержке бронетехники и пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
"Один из самых больших и тяжелых штурмов, который отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", - говорится в сообщении.
Как рассказали военные, россияне наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении.
"Но врагу не удалось добиться успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", - добавили в Нацгвардии.
За прошедшие сутки, 12 ноября, на Северском направлении украинские воины отразили атаку в районе Верхнекаменского.
В общей сложности РФ на фонте за 24 часа совершила больше всего атак на Кураховском направлении - 47 из 162 боев, которые произошли по всей линии фронта. Это почти вдвое больше, чем на Покровском.
Как писало РБК-Украина, российские войска сосредоточили силы на одном направлении фронта. И, несмотря на то, что это говорит о недостаточности ресурсов, РФ не отходит от "базовых" целей.
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