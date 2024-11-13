Бойцы Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении (видео)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 12 ноября, на Северском направлении украинские воины отразили атаку в районе Верхнекаменского.

В общей сложности РФ на фонте за 24 часа совершила больше всего атак на Кураховском направлении - 47 из 162 боев, которые произошли по всей линии фронта. Это почти вдвое больше, чем на Покровском.

Как писало РБК-Украина, российские войска сосредоточили силы на одном направлении фронта. И, несмотря на то, что это говорит о недостаточности ресурсов, РФ не отходит от "базовых" целей.

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