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Бойцы Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении (видео)

Фото: бойцы Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Нацгвардии отбили наибольший штурм РФ на Северском направлении. Россияне наступали на танках при поддержке бронетехники и пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

"Один из самых больших и тяжелых штурмов, который отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, россияне наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого столкновения на Северском направлении.

"Но врагу не удалось добиться успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", - добавили в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 12 ноября, на Северском направлении украинские воины отразили атаку в районе Верхнекаменского.

В общей сложности РФ на фонте за 24 часа совершила больше всего атак на Кураховском направлении - 47 из 162 боев, которые произошли по всей линии фронта. Это почти вдвое больше, чем на Покровском.

Как писало РБК-Украина, российские войска сосредоточили силы на одном направлении фронта. И, несмотря на то, что это говорит о недостаточности ресурсов, РФ не отходит от "базовых" целей.

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