Бійці Нацгвардії відбили наліт росіян на квадроциклах на фронті (відео)

"Група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під'їзді до окопів захисників", - розповів він.

За словами Півненка, після знищення легкової техніки, оператори ударних дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.

"Результат - знищена легкова техніка, а також багато ворожих "200" та "300", - констатував генерал.