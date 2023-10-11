ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці Нацгвардії вибили окупантів з позицій в районі Авдіївки (відео)

Україна, Середа 11 жовтня 2023 11:28
UA EN RU
Бійці Нацгвардії вибили окупантів з позицій в районі Авдіївки (відео) Фото: бійці Нацгвардії вибили окупантів із позицій у районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Національної Гвардії України вибивають окупантів з позицій на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Авдіївський напрямок. Кадри роботи спецпризначенців із нашого загону "Омега". Бійці вибивають окупантів із їхніх позицій", - розповів він.

За даними Півненка, вибивати ворога з позицій доводиться разом зі знищенням техніки та відбиттям спроб штурмів.

"Також ефективна робота для стримання сил противника у цьому районі", - констатував він.

Ситуація в районі Авдіївки

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Своєю чергою, ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Зокрема, бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка
NEWS
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати